ABD, Erbil'e yapılan füze saldırısından İran'ın sorumlu tutulmasını istiyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Erbil'e yönelik füze saldırıları nedeniyle "İran rejim unsurlarının" sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından Büyükelçi Tueller'in Erbil saldırısına ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında, ABD'nin Erbil'deki sivil hedeflere yönelik saldırıyı kınadığını belirten Tueller, "İran rejimi unsurları bu saldırının sorumluluğunu üstlendi ve Irak egemenliğinin bu açık ihlalinden ve masum sivil mülklere yönelik terörist saldırılardan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı.