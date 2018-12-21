ABD Irak'ta DEAŞ hedeflerini vurdu

Irak'ta konuşlu ABD topçu birliğinin, Musul'un Mahmur ilçesindeki Karacak Dağı'nda yuvalanan terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurduğu belirtildi.

Mahmur Cephesi Peşmerge Komutanı Albay Ziryan Şeyh Vesani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD topçu birliğinin gece saatlerinde Karacak Dağı'nın Kelat bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin gizlendiği noktaları bombaladığını ifade etti.

Mahmur ilçesinin kırsal bölgelerinde yaklaşık 300 teröristin bulunduğunu belirten Vesani, saldırının bilançosu hakkında henüz ellerinde bir bilgi olmadığını söyledi.

ABD savaş uçakları zaman zaman Karacak Dağı'ndaki DEAŞ hedeflerine hava saldırısı da düzenliyor.

DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar Irak genelinde büyük oranda sona erse de Musul ile Erbil vilayetleri arasında kısmen dağlık araziye sahip Mahmur'da halen devam ediyor.

Mahmur'da Irak ordusu ve Peşmerge güçleri de DEAŞ'a karşı ara ara operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 11:21