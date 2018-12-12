 ABD, Kuzey Irak’tan vazgeçmiyor

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Irak’ta ekonomik canlılıktan bahsetmenin zamanının geldiğini belirterek, “ABD ile Kuzey Irak önemli enerji kaynaklarına sahip. Burada daha iyi bir gelecek inşa etmek için önemli imkânlar olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani de, görüşmede Erbil ve Washington açısından önemli olan konuları ele aldıklarını belirterek, Erbil-Bağdat ve Erbil-Washington ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

“Yeni bir fırsatın doğduğunu memnuniyetle görüyoruz, bu da ümit verici” diyen Barzani, “Tüm sorunların diyalog yoluyla aşılması konusunda hemfikir olduğumuzu dile getirdik” dedi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry de sıcak karşılamadan ötürü Başkan Barzani’ye teşekkür ederek, görüşmenin çok verimli olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasında kalıcı bir anlaşmanın olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bölgede İran yayılmacılığına karşı hamleler yapan ABD, Kuzey Irak’ın son yıllarda yaşadığı sosyal ve ekonomik krizi fırsata çevirerek bölgede etkinliğini artırmaya çalışıyor.

Diğer taraftan İran destekli milis grubu Haşdi Şabi’nin faaliyetlerini de kontrol etmeye çalışan ABD, milislerin olduğu bölgelere taciz uçuşları gerçekleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 11:01