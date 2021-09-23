ABD'nin askeri konvoyuna bombalı saldırı

Irak basınında yer alan habere göre Nasiriye vilayetinde Uluslararası Koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

K24'ün haberine göre, önceden yerleştirilmiş bombanın Koalisyon güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı ve herhangi bir maddi zarar meydana gelmediği öğrenildi.

Irak’ın güney illerinden ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan konvoylar bir süredir saldırıya uğruyor.

İran destekli silahlı gruplar, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuyordu.