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ABD'nin Irak'taki askeri varlığı masaya yatırılacak

Irak Meclisi'nde, Mart'ta başlayacak oturumların ana gündemi, "ABD güçlerinin ülkedeki durumu" olacak.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı masaya yatırılacak

Irak Meclisi'nde, Mart'ta başlayacak oturumların ana gündemi, "ABD güçlerinin ülkedeki durumu" olacak. ABD'nin ülkedeki varlığı, Şii ve Sünni tarafları "askerlerin kalmalarını destekleyenlerle buna karşı çıkanlar" olarak ikiye böldü.

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