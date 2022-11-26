Aşağı Zap Nehri'ndeki su seviyesi normalin üç katına çıktı

Kerkük Su Kaynakları Müdürü Zeki Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 24 saatte yağış oranlarının değiştiğini ve bu nedenle Aşağı Zap Nehri'nin su seviyesinde yükselme yaşandığını söyledi.

Nehrin güzergahındaki vadilerden gelen suların yağışlarla birlikte arttığını aktaran Kerim, Aşağı Zap'taki su seviyesinin normalin üç katına çıktığını belirtti.

Kerim, Aşağı Zap'tan gelen suların da Dicle Nehri'ne aktığına işaret ederek, yağışlarla birlikte su seviyelerinde kaydedilen artışların barajlar yoluyla en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.