Ayetullah Muhammed Said el-Hakim'i için cenaze töreni düzenlendi
Kalp krizi sonucu vefat eden Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'i için Kerbela'da cenaze töreni yapıldı.
Irak 04.09.2021, 13:32 04.09.2021, 13:46
Irak'ın Necef kentinde kalp krizi sonucu yaşamını yetiren Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in naaşı, Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentine getirilerek, cenaze merasimi düzenlendi. Kerbela'da düzenlenen törenin ardından Hekim'in naaşı, defnedilmek üzere Necef kentine götürülecek.
Kaynak: AA
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