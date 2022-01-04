Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen patlayıcı yüklü İHA'lar etkisiz hale getirildi
Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef alan 2 adet bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarıldı.
Irak 04.01.2022, 12:19 04.01.2022, 15:18
Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı girişimi uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendi.
Hedef alınan Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nde uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.
Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.
Dün de Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na gönderilen patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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