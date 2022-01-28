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Bağdat Havalimanı'na saldırı: 6 füze atıldı

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak 28.01.2022, 11:09
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 6 füze atıldı

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.

Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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#Bağdat #füze #saldırı
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