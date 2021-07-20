Bağdat'ta ölü sayısı 33'e yükseldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 33 kişinin öldüğü 61 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada 33 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var.

Irak makamlarının arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personel seferber edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı, soruşturma başlatıldı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı güvenlik medya merkezi patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"Irak halkının mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi Sadr bölgesindeki sivillerin çirkin bir saldırıyla hedef alındığını belirtti.

"Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Salih, terörün kökünü kurutuncaya kadar durmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber