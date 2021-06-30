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Bağdat'ta patlama: Yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 ay içinde ikinci patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Irak 30.06.2021, 23:45
Bağdat'ta patlama: Yaralılar var

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Irak'ın Başkent Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, en az 9 kişi yaralandı.

Patlama pazarın yoğun olduğu saatlerde gerçekleşti.

Nisan ayında da patlama

Geçtiğimiz Nisan ayında yine aynı bölgede bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmıştı.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

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#ırak #Bağdat #patlama
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