Bağdat'ta patlama: Yaralılar var
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 ay içinde ikinci patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Irak 30.06.2021, 23:45
Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Irak'ın Başkent Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, en az 9 kişi yaralandı.
Patlama pazarın yoğun olduğu saatlerde gerçekleşti.
Nisan ayında da patlama
Geçtiğimiz Nisan ayında yine aynı bölgede bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmıştı.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber
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