Bağdat'taki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 1 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerin 3. yılında düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin ses bombası ve biber gazıyla müdahalesinde çok sayıda kişi yaralandı.

Irak güvenlik güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kapsül isabet eden onlarca kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

Göstericilerin taş atarak karşılık vermesi sonucu güvenlik güçlerinden de yaralılar olduğu kaydedildi.

Güvenlik güçleri, yabancı misyon temsilciliklerinin ve Meclisin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.