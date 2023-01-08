Bağdat’ı ziyaret eden İran heyetinden Süleymani talebi

Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar, heyetin 3 Ocak 2020'de şafak vakti suikasta kurban giden Süleymani'nin Irak'ın resmi konuğu olduğunu kabul eden resmi bir belge yayınlaması için Muhammed Şii es-Sudani hükümeti üzerinde büyük baskı uyguladığını aktardı.



Kaynaklar, Irak hükümetinin ABD’yi kızdırmadan belgeyi nasıl yayınlayacağını öğrenmek adına uzmanlarından talebi incelemelerini istediğini belirtti.



Sudani hükümetini destekleyen Şii partiler, Süleymani'nin dosyasının Bağdat'ın ABD’yle olan ilişkisini etkilemesinden endişe duyuyor ve bunu başbakanın pozisyonundaki istikrar için gerekli görüyorlar.



Süleymani'nin öldürülmesinden iki gün sonra, 5 Ocak 2020'de, dönemin başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada olayın ertesi sabahı Kasım Süleymani ile randevusu olduğu bilgisini paylaştı.



Hükümete yakın kaynaklar, Sudani'nin hem ABD’lileri hem de İranlıları memnun etmek istediğini ve bunun da onu İranlı generalin dosyasında uzlaşma arayışına ittiğini iddia ettiler.



Kaynaklara göre, İran yanlısı Şii partiler, İran'ın talebini kabul etmek konusunda istekli değil. Ashabü’l Ehlül Hak hareketinin liderinin dahi artık ‘Washington'la karşı karşıya gelmek istemediği’ belirtildi.



Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan geçtiğimiz Perşembe günü, 3 Ocak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ve Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili olarak eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti.



Iraklı bir hukuk uzmanı, İran'ın talebinin resmi konuk niteliğindeki bir şahsı öldürerek Irak'ın egemenliğini uluslararası hukuka göre ihlal etmeye dayalı bir adli dosya hazırlamak istediğini gösterdiğini aktardı.



Uzmana göre bu, Irak'ı ABD'ye karşı uluslararası mahkemeler nezdinde açılacak herhangi bir davada bağlayıcı bir taraf haline getirecek.

Şarku’l Avsat