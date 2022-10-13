banner39

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 9 füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mecliste yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı yapıldı.

Irak 13.10.2022, 12:26 13.10.2022, 12:27
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 9 füze atıldı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisinde bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

#yeşil bölge #Bağdat #füze #meclis #seçim
Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?