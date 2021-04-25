Bağdat'taki hastane yangınında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat’taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, "COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yangının oksijen tüpünden çıktığı iddia edildi

Bağdat’taki İbn el-Hatib Hastanesi’nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.