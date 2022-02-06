Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

IKBY Başkanı Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, düşünceleri ve dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte olduğunu belirtti.

Barzani, "Kendilerine ve Covid-19'dan muzdarip herkese acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.