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Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini iletti

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Irak 06.02.2022, 21:23
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini iletti

 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

IKBY Başkanı Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, düşünceleri ve dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte olduğunu belirtti.

Barzani, "Kendilerine ve Covid-19'dan muzdarip herkese acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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#Neçirvan Barzani #IKBY #recep tayyip erdoğan #geçmiş olsun mesajı
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