Barzani'den Bağdat'a bir haftada ikinci ziyaret

Yerel basındaki haberlere göre, Barzani'nin Bağdat ziyaretinin nedeni, İran'ın Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarına karşı merkezi hükümetin sınır bölgelerine Peşmerge'nin yanı sıra Bağdat'a bağlı askeri güçleri yerleştirme kararı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 22 Kasım Salı günü düzenlediği basın toplantısında, sınır bölgelerine IKBY güçlerinin yanı sıra Bağdat'a bağlı askerlerin de yerleştirileceğini ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, geçtiğimiz günlerde Bağdat'a gelerek Iraklı üst düzey yetkililerle merkezi yönetime bağlı güçlerin sınıra yerleştirilmesi konusunu ele aldığı iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Sudani'nin de iki gün sonra Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

IKBY Başkanı Barzani, 22 Kasım'da Bağdat'ı ziyaret ederek siyasi liderlerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu son zamanlarda Irak'ın kuzeyindeki Tahran muhalifi gruplara yönelik üst üste saldırılar düzenliyor. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, PAK ve İKDP yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.