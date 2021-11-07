Barzani'den Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama

Barzani, olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını aktaran Barzani, "Onun yanındayız ve ülke için demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve istikrarı pekiştirme çabalarına desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Kazımi'nin, Bağdat Yeşil Bölge’deki konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.