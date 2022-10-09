Barzani, Irak yönetiminde reform için AB formülünü önerdi

Barzani, önceki gün Erbil’deki “Ortadoğu’da Kürt sorunu” konulu forumda, bir grup yerel yetkili ve eski batılı diplomatların önünde konuştu.

Bölgesel hükümet başkanı, Irak Cumhurbaşkanı adayı krizinin, Kürt temsilcilerin adayı seçebileceği bölge parlamentosunda çözülebileceğini belirtti.

Eğer bu açıklamalar, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki müzakerelerde bu konuda (cumhurbaşkanı adayı belirleme) herhangi bir ilerleme kaydedilememesinin yarattığı ‘hayal kırıklığını’ yansıtıyorsa, Barzani’nin yürütme ve egemen pozisyonlarla ilgili müzakereleri “kurumsallaştırmaya” çalışması, Irak’taki “federal sistem” içindeki bileşenlerin ilişkisini düzenlemeye dönük önerisinde açıkça görülmektedir.

Barzani, “(ellili yılların başlarında) Fransa ve Almanya arasında var olan sorunların aynıları, Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla çözüm fırsatına dönüştü. Neden aynı formülü Irak'ta korkutmayla dayatmayla değil de teşvik ederek uygulamayalım” dedi.

Barzani, Irak bileşenleri arasındaki ilişki ve çıkarları uluslararası sistemle bağlantılı bir siyasi model benimseyerek çözersek, bölgede ve dünyada çok şeyi değiştireceğine inanıyor.

Barzani'nin cumhurbaşkanlığı ile Irak'ın çıkarlarını organize eden bir formül çizme önerisi birbirinden farklı olsa da iki öneri, yaklaşık yirmi yıllık değişimin ardından Kürtlerin siyasi süreci başka bir modele taşıma arzusunu yansıtıyor.

En azından Barzani’ye yakın siyasi liderler, mevcut formülün artık sistem için etkili olmadığını ve Kürtlerin federal modelin geliştirilmesi ve bunun nasıl yapılacağına dair bir fikirlerinin olduğunu görülüyor.

Forum sırasında Barzani, “Irak’taki sistem, kimsenin ruh haline göre çalışmasına izin vermemeli ve dışlamaya meyilli tekelci yapıların yolunu kapatacak mekanizmalar düşünülmelidir” dedi.

Barzani’nin açıklamaları, Bağdat’ta yeni bir hükümet kurmaya yönelik “koordinasyon çerçevesinin” önderlik ettiği hareketle örtüşüyor. İki Kürt partisi arasında aday üzerinde net bir anlaşmaya varmadan cumhurbaşkanlığı dosyasının çözümüne yönelik müzakerelerle yapılıyor.

Şarku’l Avsat