Barzani: Sincar Anlaşması yürürlüğe konulmadı

Barzani, Bakalar Kurulu toplantısının ardından Erbil'deki Başbakanlık konutunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması, Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe krizi ve diğer bölgesel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "Erbil ile Bağdat arasında Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nda ne duruma gelindiğine" ilişkin sorusuna Barzani, şu yanıtı verdi:

"Sincar Anlaşması, şu ana kadar yürürlüğe konulmadı. Daha önce üzerinde konuşulduğu gibi herhangi bir adım atılmadı. Sözü edilen güçler (PKK) halen orada duruyor. Ezidi iç göçmenler kamplarda bekliyor. Maalesef anlaşma üzerinden çok zaman geçti ancak anlaşma henüz yürürlüğe konulmadı."

Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere dönmesi

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki tartışmalı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'ın artan saldırıları ve Peşmerge'nin o bölgelere dönmesi konusunda Barzani, şunları kaydetti:

"Tartışmalı bölgelerdeki (güvenlik) boşluğun doldurulması için Irak ordusu ve Peşmerge'nin ortak bir merkez kurması talebinde bulunmuştuk. Maalesef, o bölgelerde DEAŞ faaliyet gösteriyor. Daha önce birkaç operasyon düzenlendi ancak yetersiz. Biz talebimizi Bağdat'a ilettik ancak bu yönde herhangi bir adım atılmadı. Bağdat bu konuda hızlı bir adım atarsa, çok önemli gelişmeler yaşanacaktır."

Bağdat ile Erbil arasındaki bütçe sorunu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında 2014'ten bu yana devam eden bütçe krizine de değinen Barzani, "Bağdat'tan Irak'ın 2021 bütçesinden tüm Irak halkı gibi Kürdistan Bölgesi'nin de faydalanması talebinde bulunduk. Bütçenin Anayasa'ya göre şeffaf bir şekilde olması gerekiyor." dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunun sadece bütçeden ibaret olmadığının altını çizen Barzani, anayasal bir mesele olan tartışmalı bölgelerle alakalı 140. maddenin henüz uygulamaya konulmamasının da bu sorunalar arasında yer aldığını söyledi.

IKBY'nin Irak merkezi hükümetiyle 2020'de yaptığı bütçe anlaşmasına bağlı kaldığını ve bunda ısrarlı olacağını vurgulayan Barzani, "Tüm gelirlerimizin (Bağdat'a) teslim edilmesi yasal değildir. Çünkü Anayasa'da, Kürdistan Bölgesi'nin hakları açık bir şekilde belirtilmiştir. Kürdistan Bölgesi'nin haklarının çiğnetilmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İran'ın Erbil-Bağdat gerilimine müdahale ettiği iddiası

IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasındaki, başta bütçe krizi olmak üzere diğer sorunların çözümü konusunda İran'ın duruma müdahale ettiği iddialarına yönelik Barzani, şunları söyledi:

"Bu, Irak'ı ilgilendiren bir meseledir. Fikirlerin karşı taraflara ulaştırılması konusunda Birlemiş Milletler ya da başka bir tarafın yardımcı olması önemlidir. Ancak yine altını çizmek isterim ki mesele Irak'ı ilgilendiren bir meseledir. "

Tutuklu gazeteciler

IKBY'de farklı zamanlarda düzenlenen gösteri veya hükümet karşıtı şiddet olaylarında tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan gazetecilerin durumuna ilişkin soruyu ise Barzani şöyle yanıtladı:

"Şunu bilmenizi isterim ki tutuklananlar ne gazeteci ne de aktivist. Başka ülkelerin ajanları ya da hükümet binalarını patlatmak isteyen provokatörler. Bu kişiler gazetecilik kisvesi altında farklı faaliyetlerde bulunuyorlardı."