Basra'da kızgın göstericiler valiliği bastı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösteriler kapsamında Meysan kentinde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Meysan kentindeki gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybetti.

Irak’ın güneyindeki Meysan kentinde göstericiler, Dava Partisi’nin yanı sıra Ammar el-Hekim’in Ulusal Hikmet Akımı (parti) ve İran destekli Bedir Örgütü ile Yüksek İslami Konseyi (Şii) Partisi’nin binalarını basarak, ateşe verdi.

Necef’te devam eden gösteriler sırasında sokağa dökülen vatandaşlar da Necef Havalimanı'nı basarak içeri girdi.

Zikar kentindeki göstericiler, eylemleri sırasında "İran, seni artık istemiyoruz" sloganları attı.

Başbakan İbadi'den Basra açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Basra’da yaptığı açıklamada, “Basra halkı, gösterileri Basra’nın çıkarı için yapıyor. Bundan en ufak şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Ülkede 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde birinci çıkan Mukteda es-Sadr da gösterilere dair açıklama yaptı.

Sadr, açıklamasında, göstericilere zarar verilmemesi çağrısında bulunurken, göstericilerin de kamu mallarına zarar vermemesini istedi.

Sistani'den gösterilere destek

Öte yandan Şiilerin Necef’teki dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani de gösterilere destek verdi.

Sistani’nin Kerbela’daki temsilcisi Şeyh Abulmehdi Kerbelayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki gösterilere destek verdiklerini duyurdu.

Temsilci Kerbelayi, açıklamada "göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi" gerektiğini belirtti.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:39