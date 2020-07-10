Binlerce mürid Şeyhlerinin cenaze töreni için Başmak Sınır Kapısı’na dayandı

ABD’de hayatını kaybeden Şeyh Muhammed Kesnezani (82) için yarın Süleymaniye’de düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak isteyen binlerce mürit, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’ndeki Başmak Sınır Kapısı’nı geçmek istedi. Kapıdaki emniyet birimlerinin müdahalesine rağmen yüzlerce kişi kılıç ve hançerlerle sınırı geçti.

4 Temmuz’da ABD’de hayatını kaybeden 82 yaşındaki Kadiri Tarikati lideri Şeyh Muhammed Kesnezani’nin cenazesinin yarın Süleymaniye’ye getirilerek toprağa verileceğini öğrenen binlerce murid ve seveni, İran Rojhılat'tan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesine geçmek istedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan Başmak Sınır Kapısı’na gelen mürdiler, kılıç, hançer ve tarım aletleri ile kendilerine izin vermeyen yetkililere karşı koydu.

Başmak Sınır Kapısı Müdürü Meriwan Şeyh Kemal, “Şeyh Muhammed Kesnezani’nin yüzlerce dervişi kılıç, bıçak ve hançerlerle Başmak Sınır Kapısı asayiş noktasına saldırdı” dedi.

Meriwan Şeyh Kemal, sınırı geçmek isteyenlerin üzerinde pasaport veya herhangi bir belge bulunmadığını belirterek, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rojhılat ve IKBY arasındaki sınır kapıları kapalı. İranlı yetkililerin dervişlere sınıra gelmeleri için izin vermemeliydi” dedi.

Şeyh Kemal, sınırdaki Asayiş güçlerinin kapıyı zorlayan kitleyi engellemekte zorlandığını söyledi.

Tekbirlerle sınırı geçtiler

Sınır kapısına dayanan yüzlerce derviş ve mürid, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağma sınır kapısını geçerek Süleymaniye’ye doğru harekete geçti.

Müridlerin üzerinde kılıç, hançerin yanı sıra kazma ve kürek de taşıdıkları görüldü.

Rûdaw’a konuşan müridlerden biri, Kadiri şeyhi Şeyh Nehro’nun talimatı üzerine yola çıktıklarını belirterek, “Sınır bizim için geçesizdir. Şeyh Muhammed’in naaşine son hizmetimizi yerine getirmeden dönmeyeceğiz” dedi.

Merivan’dan yola çıktığını belirten başka bir mürid ise 3 gün Şeym Muhammed Kesnezani’nin cenazesine hizmet edeceklerini belirterek, “Görevimizi yerine getirmemize hiçbirşey engel olamayacak. Biz bir tebliğ aldık. Ne düşmanımız İran ne de korona virüsü bu tebliği yerine getirmemize engel olamaz” diye konuştu.

Rûdaw’a ulaşan görüntülerde Başmak Sınır Kapısı’nda yoğun silah ve davul sesleri duyulduğu görüldü. Tekbir ve ilahilerle sınırı geçmek isteyen mürdilere İran askerlerinin de ateş açtığı öğrenildi.

ABD’de hayatını kaybeden Kadiri Şeyhi Şeyh Muhammed Kesnezani’nin cenezasinin yarın Süleymaniye’ye getirileceği öğrenildi.

Rûdaw’a konuşan Şeyh Saman Marif Berzenci, Şeyh Kesnezani’nin cenazesinin yarın saat 13:30’da Süleymaniye’ye ulaşacağını ve burada kensisi için cenaze töreni düzenleneceğini söyledi.

Berzenci, “Şeyh’in Rojhılat, İran, Irak’ın aşağı kesimlerinde yaşayan müridleri törene katılmak için Süleymaniye’ye gelmeye başladı. Biz şeyhimiz için resmi bir tören veya taziye çağrısında bulunmadık. Ancak sevenleri gelmekte ısrar ediyor” dedi.

Kubad Talabani sınır kapsının kapatılması talimatı verdi

Bu gelişmelerin ardından Başmak Sınır Kapısı Basın ve İlişkiler Müdürü Muhtar Hacı Ali, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin kapının 24 saat boyunca kapatılması yönünde talimat gönderdiğini söyledi.

Rûdaw’a konuşan Hacı Ali, “Şeyh Muhammed Kesnezani’nin müridleri için kapının 24 saat boyunca kapatılması talimatı aldık. Talimat sayın Kubad Talabani’den geldi” dedi.

Muhtar Hacı Ali, talimatın ticari geçişleri de kapsadığını ve bu nedenle kapıda ticaretin durduğunu da aktardı.

Duhok ve diğer kentlerden de müridler yola çıktı

Şeyh Muhammed Kesnezani’nin cenaze törenine katılmak için Duhok’tan yola çıakn çok sayıda kişi de Erbil’in girişindeki Kelek kontrol noktasında durduruldu.

Rûdaw muhabiri Hadi Selimi, bugün öğleden sonra Kelek kasabasındaki kontrol noktasında durudurulanlara İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar nedeniyle geçiş izni verilmediğini aktardı.

Muhabirimiz burada bir süre bekleyen mürid ve Şeyh taraftarlarının zikir ettikten sonra geri döndüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı: Bu geçişin sonuçları 2 hafta sonra ortaya çıkacak

IKBY Sağlık Bakanlığı da Şeyh Muhammed Kesnezani’nin mürid ve taraftarlarının kontrolsüz bir şekilde geçişlerinin “facia” ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Muhammed Kadir, “Kadiri tarikatı üyesi binlerce kişinin pasaportsuz, kontrolsüz ve tedbirsiz bir biçimde IKBY’Ye geçişi çok büyük bir risk barındırıyor” dedi.

Dr. Muhammed Kadir, “Bu durumun sonuçları 2 hafta sonra ortaya çıkar, Süleymaniye’de bir sağlık faciası yaşanmasından korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rojhılat ve İran’dan gelenlere koronavirüs testi yapılması gerektiğini belirten Kadir, “Testlerin yanı sıra toplanmalarına da izin verilmemeli. Aralarında virüs kapmış olanlar olabilir” diye konuştu.

Başmak Sınır Kapısı Basın ve İlişkiler Müdürü Muhtar Hacı Ali, “İran Pasdarlarının açtığı ateş sonucu 6 mürid yaralandı. Müridlerden biri IKBY tarafına geçti. Burada gerekli ilk yardım ve müdahalenin ardından tekrar diğer tarafa gönderildi” dedi.

Şeyh kesnezani kimdir?

Süleymaniye’nin Çamçamal ilçesinde yaşayan Kadiri şeyhleri soyundan gelen Şeyh Muhammed Kesnezani, aynı zamanda ismini aldığı Kürt aşireti üyelerindendir.

Dedesi Şeyh Abdulkerim Kesnezani 1800’lü yıllarda Süleymaniye’ye yerleşilip, tekke kurularak tebliğ ve davet çalışmaları yapılmaya başlanmış ve vefat edene kadar Rojhılat ve Irak'ı kapsayacak şekilde tebliğ ve davet çalışmaları yapmıştır.

Şeyh Abdulkadir hutbe ve vaazlarında halkı İngiliz işgaline karşı direnmeye davet etmiştir. Bunun üzerine işgalci İngiliz askerleri, Şeyh’in ikamet ettiği köye saldırıp halkı katletmiştir.

Ailesiyle birlikte köyden göç eden Şeyh Abdulkadir Rojhılat’a sığınmış ve 1919 yılında vefat edene kadar burada yaşamıştır. Vefatından sonra cenazesi tekkesinin bulunduğu Kerbeçne köyüne getirilip defnedilmiştir.

Şeyh Abdulkadir’den sonra Şeyh Hüseyin tarikatın başına geçmiş, o da Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı mücadele etmiş, 1938 yılında vefat edene kadar tebliğ ve davet çalışmalarına devam etmiştir.

Şeyh Hüseyin’den sonra yerine günümüzdeki Şeyh’in babası olan Şeyh Abdulkerim tarikatın başına geçmiştir.

Şeyh Abdulkerim El Kesnezani vefat edene kadar tebliğ ve davet çalışmaları yapmıştır. O tarihlerde Irak’ı yöneten Baas rejimine karşı silahlı mücadele vermiştir. 1978’de Süleymaniye’de vefat etmiş ve yerine oğlu Şeyh Muhammed El Kesnezani geçmiştir.

Bugün tarikatın Bağdat’ta Dünya Tasavvuf ve Maneviyat Araştırmaları merkezi ve Şeyh Muhammed El Kesnezani isminde üniversitesi vardır.

Kaynak: Rudaw

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 11:56