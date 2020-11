BM Kerküklü iç göçmenlere evlerine dönebilmeleri için destek verecek

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, düzenlediği basın toplantısında Kerkük'teki iç göçmenlerin evlerine geri dönmeleri ve bölgelerinin imarı için destek olmaya hazır olduklarını söyledi.



Geri dönüş sürecinin planlı olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Plasschaert, iç göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılı uzun bir sürecin ardından onlara sağlıklı ve iyi koşullu hayatın temin edilmesi gerektiğini aktardı.



Göçmenlerin evlerine geri dönüşlerinin en büyük engellerden birinin yeniden imar gereksinimi olduğunu kaydeden Plasschaert, imar ve kalkınmada destek sunacaklarını ifade etti.



Kerkük Valisi Rakan Said de, DEAŞ saldırıları nedeniyle Kerkük'ün güneyinde 138 köyün tahrip edildiğini söyledi.



İç göçmenlerin evlerine geri dönmeleri için yıkılan ve tahrip edilen köylerin imar edilmesine öncelik verilmesini isteyen Said, bunun için de yardım kuruluşların desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Said, göçmenlerin geri dönmelerine katkıda bulunacak hükümet ve uluslararası yardım örgütlerine teşekkür etti.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA