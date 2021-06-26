Bomba yüklü İHA'larla saldırdılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Erbil'in Barağ Köyü'nde bir vatandaşın evine 3 bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıya uğrayan evde hasar oluştuğu, can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği ifade edildi.

Erbil'in Cebel Tarin Çölü'nde ise boş araziye bomba yüklü bir İHA'nın düştüğü aktarıldı.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan haberde, saldırının ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunun 3 kilometre uzağında yaşandığı bilgisi aktarıldı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılar kınanarak, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, resmi makamlardan ayrıntılı bilgi de verilmedi.

AA