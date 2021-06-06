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DEAŞ'a karşı kara operasyonu başladı

Irak'ta saldırılarını İtalya'nın savaş uçaklarıyla destek verdiği harekatla DEAŞ'a karşı kara operasyonu başlatıldı.

Irak 06.06.2021, 21:15
DEAŞ'a karşı kara operasyonu başladı

Irak ordusuna bağlı 52. Tugay ve 144. Peşmerge Birliği, DEAŞ'ın yuvalandığı Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Zınane kasabası kırsalına birkaç yönden operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve bazı tünellerin tespit edildiği kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kara operasyonuna DEAŞ karşıtı koalisyon içinde yer alan İtalya da savaş uçaklarıyla havadan destek verdi.

Kaynak: AA
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#ırak #DEAŞ #kara operasyonu
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