DEAŞ Enbar'da 3 sivili öldürdü

DEAŞ, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde 3 kişiyi öldürdü.

Hadise İlçe Meclisi Başkanı Halid Selman yaptığı açıklamada, mantar toplamak için gittikleri kırsal alanda DEAŞ'lı teröristler tarafından öldürülen 3 sivilin cesetlerine ulaştıklarını söyledi.

Sivillerin bir aşiret mensubu olduğunu belirten Selman, cesetlerde kurşun izleri bulunduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA