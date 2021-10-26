DEAŞ, Irak'ta saldırdı
DEAŞ terör örgütünün Irak'ın Diyala kentinde sivillere yönelik bir saldırı düzenlendiği ve bu saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak 26.10.2021, 23:02
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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