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DEAŞ, Irak'ta saldırdı

DEAŞ terör örgütünün Irak'ın Diyala kentinde sivillere yönelik bir saldırı düzenlendiği ve bu saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak 26.10.2021, 23:02
DEAŞ, Irak'ta saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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#DEAŞ #ırak #saldırı
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