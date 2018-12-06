DEAŞ Irak’ın kuzeyinde toplanıyor

Wall Street Journal'da Jonathan Spyer imzalı haberde, DEAŞ'ın Kuzey Irak'ta yaşam koşullarının ağır olduğu dağlık Gara bölgesinde yeniden toparlandığı, Suriye'de benzer şekilde ulaşılması zor yerlerde gruplaştığı ve terör örgütünün sonunun getirilemediği açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yetkilisi Surud Berzenci, DEAŞ üyelerinin, yöre halkı tarafından Afganistan'ın Kandahar vilayetine benzetilen ve Dicle Nehri'nin batı yakasında yer alan bölgedeki mağaralarda yaşadığını ifade etti.

Berzenci, DEAŞ üyelerinin, mağaralara ulaşmak için yaya veya motosikletle geçtikleri yolda bazı köylerde destek gördüklerini ifade etti.

Bu arada Savaş Çalışmaları Enstitüsünün kısa süre önce yayımlanan raporunda, DEAŞ'ın, Diyala'da Hemrin Dağlarında, Hawija ve Selahaddin bölgelerinde, Dakuk ve Musul'un güneyinde bağlantılarını ve fiilen kontrolünü sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın üye sayısının 30 bin olduğu, Irak'tan 400 milyon dolar kaçırdığı, her iki ülkede adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp gibi terör örgütlerinin geleneksel gelir sağlama yöntemlerini devam ettirdiği kaydedildi.

DEAŞ NEDİR?

Irak Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında El-Kaide'ye bağlılığını ilan eden grup bir süre sonra Irak El-Kaidesi adını aldı. Grup genelde Sünnî topluluklar olmak üzere Mücahidîn Şûra Konseyi, el-Kaide, Jaysh el-Fatiheen, Jund el-Sahaba, Katbiyan Ansar el-Tevhid vel Sunnah, Jeish el-Taiifa el-Mansoura gibi farklı isyancı gruplardan oluşur ve onların desteğini alır. Irak ve Levant'te Sünnî nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifeliği kurma hedefi vardır. Şubat 2014'te, sekiz aylık uzun bir güç mücadelesinden sonra, el-Kaide IŞİD ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu.

Irak Savaşı'nın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde Irak'ın Anbar, Nineve, Diyala, Babil, Kerkük ve Selahaddin illerinde çok büyük etkinlik gösterdi.

Bakuba'yı başkent ilan etti. Halen devam eden Suriye İç Savaşı'nda Suriye'nin İdlip, Rakka ve Halep bölgelerinde varlık göstermektedir.

İslam Devleti, binlerce sivil Iraklı, Irak hükümet üyeleri ve onların uluslararası müttefiklerinin ölümlerinden sorumlu tutulmaktadır.

Irak Savaşı'nın son evrelerine doğru grup gerilemeye başladıysa da, ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle 2012'de gücünü tekrar yenilediği ve üye sayısını iki katından fazla artırdığı öne sürülüyor.

2013 yılında El-Cezire'ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Eymen el-Zevahiri, bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladıysa da IŞİD emiri Ebu Bekir el-Bağdadi, bu tasfiye kararını reddettiğini ve grubun Suriye'deki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Nisan 2013 ile birlikte IŞİD, Suriye'nin kuzeyinde hızlı bir şekilde askerî güç kazanmaya başladı ve bu bölgedeki en güçlü gruplardan biri oldu.

Suriye'de etkin olduğu bölgelerde şeriat kanunlarını icraya başladı ve rakip gördükleri askerleri, yabancı gazetecileri, yardım kuruluşlarına üye insanları sürgüne gönderdi veya hapsetti.

Suriye İnsan Hakları Gözleme örgütünün raporuna göre Ağustos 2014'te grubun Suriye'deki savaşçı sayısının 50.000, Irak'ta ise 30.000 olduğu bildirildi. CIA ise Eylül 2014'te örgütün Suriye ve Irak'ta toplam 20.000 ile 31.500 arasında savaşçıya sahip olduğunu açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

