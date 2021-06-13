DEAŞ, Kerkük'te polis noktasına saldırdı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda bir polisin öldüğü bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi yakınlarındaki bir kontrol noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.