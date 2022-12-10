DEAŞ'la savaşta gözlerini kaybeden Iraklı asker 'tiyatroyla' yaşama tutunuyor

Engeline rağmen yaşamdan kopmayan genç Albay İdani, Savunma Bakanlığı basın biriminde çalışmaya devam ederken tiyatroyla da ilgileniyor.

AA muhabirine konuşan İdani, Basra'da 1983'te dünyaya geldiğini, askeri eğitiminin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi'nden de mezun olduğunu söyledi.

Orduda görev yaparken 2015 yılında terör örgütünün döşediği mayına basarak iki gözünü kaybettiğini aktaran 4 çocuk babası İdani, artık günlük işlerini rahatlıkla yapamasa da hayata mutlu ve umutlu bakıyor.

"Azmim, acımdan daha güçlü"

Görmemenin zorluklarına rağmen yaşama tutkusundan vazgeçmediğini dile getiren Iraklı asker, "Gözlerimi kaybedince hayat gözümde karardı. Ancak bu karanlığı gündelik yaşamda pozitif bir şeye dönüştürmenin yollarını aradım ve gözümdeki karanlığı nasıl aydınlığa çevirebilirim diye kafa yordum. Kendime yeni vizyon geliştirdim ve savaş cephelerine geri döndüm. Artık silah kullanamasam da cephelerdeki askerlere moral verme noktasında bir şeyler yapmak istedim." dedi.

Günlük sporundan da ödün vermediğini anlatan İdani, "Beni gören askerler hem şaşırıyor hem de DEAŞ’a karşı savaş ve ülkesini savunma azmi güçleniyor. Gözlerimi kaybetsem de pes etmedim ve teslim olmadım, umudumu da yitirmedim. Gözlerimi kaybettikten sonra yaşamımda daha çok başarı kaydettim. Azmim acımdan daha güçlüdür." diye konuştu.

"Tiyatroya aşık birisiyim"

Tiyatro tutkunu olduğunu, engelli duruma düştükten sonra "Irak tiyatrosuyla" ilgili yüksek lisansını tamamladığını ifade eden İdani, "Asker olmanın yanı sıra tiyatro oyunculuğu isteğim de hep vardı. Tiyatroya aşık birisiyim ve bu sevgimi birkaç kez tiyatroda sahne alarak halka gösterdim. Tiyatro sahnesine çıkma heyecanım her zaman mevcut. Tiyatro benim hayata tutunmamın en önemli etkenlerindendir." şeklinde konuştu.

Üniversitelerde "savaş muhabirliği" ve "cephe deneyimi" üzerine seminerler verdiğini de aktaran İdani, engeline rağmen mesleğine devam etmesi ve bu alandaki başarısından dolayı yurt dışından da çeşitli başarı ödülleri aldığını kaydetti.

Devre arkadaşlarından da cephede kolunu ve bacağını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan İdani, ülkesini savunurken savaş gazisi olmanın onurunu yaşadığını sözlerine ekledi.