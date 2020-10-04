DEAŞ’ın istihbarat yetkilisi ve yardımcısı Bağdat’ta yakalandı

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



“İçişleri Bakanlığı’nda Bağdat İstihbarat Müdürlüğü tarafından temsil edilen İstihbarat Teşkilatı müfrezeleri, Felluce’de istihbarat servisi yetkilisi olarak görev yapan Ebu Salim el-Mevla takma isimli terörist DEAŞ lideri ve yardımcısı olan kardeşini yakaladı.”



Açıklamaya göre elde edilen bilgilerin ardından Felluce bölgesinden Bağdat’a kadar takip edilen el-Mevla ve kardeşine yönelik operasyon için düğmeye basıldı.



Söz konusu kardeşler, verdikleri ifadede suç çetelerine bağlı olduklarını ve güvenlik güçleri ile vatandaşlara karşı düzenlenen çeşitli terör eylemlerine katıldıklarını itiraf etti.

Kaynak: TURKISH.AAWSAT.COM