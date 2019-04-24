Dicle Nehri kıyısındakilere sel uyarısı: Evlerinizi terkedin

Irak'taki Musul Barajı'nın kapaklarının zorunlu olarak açılmasıyla meydana gelebilecek sel felaketine karşı Dicle Nehri kıyısındaki vatandaşlara evlerini terk etmeleri uyarısında bulunuldu.

Musul Barajı İdaresince yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri ve diğer su kaynaklarından gelip barajda biriken yüksek miktardaki suyun tahliyesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Baraj kapaklarının açılmasıyla nehirdeki su seviyesinin yükseleceği ve kıyıdaki evlerin su altında kalacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Nehir kıyısındaki tüm sakinlerin, evlerini terk etmeleri veya güvenli bölgelere geçmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Irak Sel Kriz Masası tarafından dün yapılan açıklamada toplam su tutma kapasitesi 11 milyar metreküp olan Musul Barajı'nda şu anda 9 milyar 350 milyon metreküp su bulunduğu bildirilmişti.

Dicle Nehri, başta Musul kent merkezi olmak üzere sırasıyla Salahaddin, Diyala, Bağdat, Vasıt, Meysan ve Basra vilayetlerinden geçip denize dökülüyor.