Dicle Nehri'nde feribot battı, 40 ölü

Musul'daki feribot faciasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Polis ve sağlık görevlilerinin aktardığına göre, olayda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan bir feribotta 40 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı

Musul Sivil Savunma Başkanı Hüsam Halil, kayıpların çoğunluğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı. Halil ayrıca, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar 12 kişi kurtarıldı' diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 16:58