 Erbil'deki selzedelere Kızılay el uzattı

Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) İran sınırındaki dağlık bölgesinde yer alan Erbil'in Soran ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen sel felaketinden etkilenen 200 aileye yardım elini uzattı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in Soran ilçesine bağlı 3 köyde Irak Kızılayı ile 200 aileye yardım malzemesi dağıttıklarını ifade etti.

Sel sebebiyle 3 köyde toplam 143 evin su altında kaldığını belirten Akbaş, "Burada insani yardım malzemeleri içerisinde gıda kolisi, hijyen seti, su bidonu, ısıtıcı, uyku tulumu, kışlık giysi ve battaniye yer alıyor." diye konuştu.

Erbil ve Süleymaniye'de perşembe günü etkili olan ve cuma günü de kısmen devam eden şiddetli yağışların, birçok köprünün yıkılmasına, ev ve sığınmacı kamplarında ise hasara neden olduğu belirtilmişti.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sidekan ilçesinde yaşanan selde üç köprünün yıkıldığı, on evde ise ciddi hasar oluştuğu duyurulmuştu.

Yetkililer yağışların görüldüğü bölgenin dağlık olması ve sel sularının çekilmemesi nedeniyle hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmede zorluk yaşıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net