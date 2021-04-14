Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
IKBY'den yapılan açıklamada en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı bildirildi.
Irak 14.04.2021, 22:31 14.04.2021, 23:23
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldığını açıkladı.
IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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