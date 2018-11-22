Erbil’de merak uyandıran mahalle isimleri

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Irak’ın büyük kentlerinden Erbil’de bulunan bazı mahallelerin isimleri dikkat çekiyor. Türkmen Basın Ajansında yer alan yazıda bir dönem bölgede egemenlik kurmuş Türklerden kalan mahalle isimleri konu alınmış.

Erbil’in en meşhur mahallelerden birisi olan Taywara’nın ismi Tahir İsmail Ağa Beyatlı’dan kaldığı belirtiliyor. Zamanında o bölgede ilk ev Tahir Ağa tarafından yapıldığı ve kendisi annesi tarafından Teyro olarak çağrıldığı söyleniyor. Bu nedenden ötürü zamanla o bölgenin adı Teyrawa olarak anılmış. Bazı spekülasyonlara göre Teyrawa’nın Kürtçesi teyr kelimesinden yani kuş kelimesinden geldiği de kaydedilmişse de zayıf bir görüş olarak değerlendiriliyor.

Yazıda geçen bir diğer mahallenin adı iseHanegah. Nakşibendi ve diğer tarikatlara mensup olan dervişlerin zikir için gittikleri yeri anımsatıyor. Mahalle isminin kökeni Hint askerlerinin Erbil’e girdiği dönemde şu anki Hanegah Mahallesi’nde küçük bir revir açılır. Bu revirin adı Hanegah olarak adlandırılır. Gelen askerlerin Nakşibendi tarikatına mensup kişiler olduğu söylenir.

Bizdeki “tekke” ile benzer yapı olan ”Hanegah”, bu gelen Hintli Müslümanlar tarafından inşa edildiği ifade ediliyor.

”Badava Mahallesi”nin Erbil’in eski yıllardan beri yoğun yerleşik bölgelerinden biri olduğu kaydediliyor. Badava ismini duyduğunuzda aklınıza ”bedava” kelimesi gelebilir. Aslında kelimenin anlamı tam da aklınıza gelen ”bedava” kelimesinden türetildiği dile getiriliyor. Yani karşılıksız anlamına gelmektedir. Bu bölgedeki araziler o dönem karşılıksız olarak insanlara dağıtılmıştır ve bundan dolayı o mahalle “Badava” ismiyle adlandırıldığı belirtiliyor.

Öksürük Deliği Mahallesi belki de en dikkat çeken mahalle ismi olarak değerlendirilebilir. Öksürük deliği, şu anda tam olarak 30 Metrelik Caddesi’nde bulunan, Hacı Hüseyin Camisi’nin arkasındaki bölgeye deniliyormuş. Yeni adı “Minare Mahallesi” olarak geçtiği ifade ediliyor. “Öksürük Deliği” adının kaynağı, vakti zamanında Erbil’in civar köylerinden gelen bir kızın o mahallede vefat etmesine dayandığından söz ediliyor. Kızlarını almaya gelen aile, orada dilek dileyerek bu bölgeye hayır işleyenlerin öksürüğü kalmasın şeklinde bir dua ederler. O günden sonra o mahalleye “Öksürük Deliği Mahallesi” denildiği belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

