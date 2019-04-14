Eski Irak Başbakanı Allavi'den dikkat çeken öneri

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, çoğunlukla Şiilerden meydana gelen Haşdi Şabi'nin lağvedilmesini, mensuplarının polis ve orduya dahil edilmesini önerdi.

Allavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer elde edilmesi ve Irak topraklarının geri alınmasıyla Haşdi Şabi'nin görevi sona erdi." ifadesini kullandı.

"Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi, Irak'ın medeni devlet yapısına geri dönmesi demektir." diyen Allavi, uygun görülen Haşdi Şabi kadrolarının da ordu ve polis bünyesine alınmasını teklif etti.

Eski Başbakan, Irak ordusunun, ülke güvenliğini herhangi bir tarafın yardımına ihtiyaç duymadan sağlayabilmesi için kapasitesinin artırılıp güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonunun Irak Meclisinde 21 milletvekili bulunuyor.

Haşdi Şabi'nin Irak'taki askeri ve siyasi gücü

Terör örgütü DEAŞ ortaya çıktığı Haziran 2014’te Irak topraklarının üçte birini ele geçirdi. DEAŞ'ın başkent Bağdat'a yaklaşmasının ardından Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Sistani’nin fetvası üzerine Haşdi Şabi'nin kurulmasına karar verildi.

Irak Meclisi, kurulduktan iki yıl sonra Şii birçok silahlı grubu içerisinde barındıran Haşdi Şabi'ye yasal bir statü kazandırarak Başbakanlık bünyesine aldı.

Irak güçleri, ülke topraklarının büyük çoğunluğunu Aralık 2017'de DEAŞ'tan geri aldı. Örgüte karşı kazanılan bu zaferin ardından Irak'ta Mayıs 2018'de yapılan ilk genel seçimlere İran'a yakın Haşdi Şabi komutanları koalisyon kurup katıldı.

Bunların en önemlileri arasında da Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu bulunuyor. Seçimlerde Fetih Koalisyonu 54 milletvekili ile ikinci sıraya yerleşti.

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın ülkeden temizlenmesi ve seçimlerde elde ettiği oy oranı sayesinde ülkedeki hem askeri hem de siyasi gücünü pekiştirmiş oldu.

Kaynak: AA

