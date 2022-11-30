Eski Irak İstihbarat Şefi Cuhi, devletin 2.5 milyar dolarının çalınması olayında "ihmal" ile suçlandı

Irak Yolsuzlukla Yüksek Mücadele Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski İstihbarat Şefi Cuhi hakkında, Genel Vergi Dairesi'ne ait 2.5 milyar doların çalınması olayında adı geçen zanlıların tutuklanması konusunda işlem yapmadığı ve esnek davrandığı gerekçesiyle alınan karara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Bağdat Ceza Mahkemesi tarafından Raid Cuhi hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve mahkemeye zorla getirme kararı verildiği kaydedildi.

Irak İstihbarat Servisi’nde genel müdür olarak çalışan Ziya el-Musevi hakkında söz konusu paraların çalınmasında rolü olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı. Musevi’nin yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Yargıç olan Raid Cuhi, eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi döneminde Özel Kalem Müdürlüğü ve İstihbarat Şefliği görevi yürütmüştü.

Irak Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurumu, büyük yolsuzluk dosyalarını inceleyip yargıya göndermek için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla 16 Kasım tarihinde kurulmuştu.

Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesi'ne ait 2.5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı, iddialara ilişkin inceleme başlatılması için Şeffaflık Kurumu'na resmi yazı göndermişti.

Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Osman Ganimi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, olayın zanlılardan Nur Zuheyr'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir güç tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtmişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, 27 Kasım tarihinde çalınan 2,5 milyar doların bir kısmının devlete iade edildiğini duyurmuş ve Zuheyr’in geri kalan paraları iade edene kadar mahkemece kefaletle serbest bırakıldığını duyurmuştu.