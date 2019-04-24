Ezher Şeyhi'ne Irak'tan davet var

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'e ülkesini ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdi.

Irak'ın resmi gazetesi Sabah'ta yer alan haberde, "Başbakan Adil Abdulmehdi, Özel Temsilcisi Abdulkerim Haşim'in elinden Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'e Irak'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdi." denildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Irak Başbakanı Özel Temsilcisi Haşim'in, Ezher Şeyhi Tayyib ile "iki ülke arasındaki gelişmeler ve Ezher'in Arap ve İslam dünyasındaki ılımlı rolünü" değerlendirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca Ezher Şeyhi'nin Irak Başbakanın davetini memnuniyetle karşıladığı ve ilk fırsatta bu davete icabet edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Abdulmehdi, dün düzenlediği basın toplantısında, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'a, Irak'a gelerek Hazreti İbrahim'in kabrini ziyaret etmesi için bir davet gönderdiğini söylemişti.