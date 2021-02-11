Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkaran Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istiyor

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda, Ezidilerin ruhani lideri Hazım Mir Tahsin Beg ve beraberindeki Ezidi dini meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sincar ilçesinin durumu, Ezidilerin yaşamının normalleşmesi ve bunun önündeki engeller ele alındı.

Ezidi heyeti, Barzani'den, IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında Sincar'ın güvenlik durumuyla ilgili yapılan anlaşmanın en kısa sürede uygulamaya konulması için tüm çabalarını ortaya koyması talebinde bulundu.

Konuk heyetin tüm taleplerini desteklediğini belirten Barzani de Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hâlâ uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.

AA