Güney Irak'ta gerginlik artıyor; polisle çatışmada 2 gösterici öldü

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Irak'ın güneyindeki kentlerde kötü kamu hizmetlerini ve yaygın yolsuzlukları protesto eden göstericilerden ikisi, dün polisle çıkan çatışmada öldü.

Artan gerginlik, yeni bir hükümet kurulduğunda iktidarda ikinci dönemine başlamayı bekleyen Başbakan Haydar Abadi'yi zorluyor. 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerle ilgili yoğun yolsuzluk iddiaları henüz çözümlenmedi.

Samawa kentinde bir polis yetkilisi dün yaşanan olaylar hakkında, "Yüzlerce insan adliye binasına saldırdı. Bize ateş açtılar. Kimin ateş ettiği belli değildi. Biz de ateş açmak zorunda kaldık" dedi.

Petrol merkezi Basra kentinde de bir kamu binasını ele geçirmek isteyen ve bir petrol sahası yakınında gösteri yapan protestocuları dağıtmak için ateş açan polis 48 kişiyi yaraladı.

İçişleri Bakanlığı acil müdahale birlikleri komutanı Tümgeneral Samir el Husein'in verdiği bilgiye göre 28 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Güneydeki Amara kentinin yakınındaki bir kasabada da belediye binasını ateşe veren göstericilere polis ateş açtı. 13 gösterici ve yedi polis yaralandı.

Irak'ın en yetkili Şii din adamı Büyük Ayetullah Ali Sistani, "kamu hizmetlerinden hiç yararlandırılmadıkları" gerekçesiyle, göstericilerden yana tavır aldı.

Siyasete çok ender müdahale eden Sistani, milyonlarca destekçisiyle kitleleri etkileme gücüne sahip.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak'ın petrol ihracatının yüzde 95'inden fazlası Basra liman kentinden yapılıyor. Yerel yetkililer, petrol üretiminin gösterilerden etkilenmediğini söylediler.

Şii din adamı Mukteda Sadr'ın liderliğindeki bir siyasi grup, Mayıs seçimlerinde beklenmedik bir zafer kazandı. Abadi, halen geçici olarak görev yapan hükümetinin Basra'daki elektrik, su ve sağlık hizmetleri ihtiyaçları için merkezi hükümetin ödenek göndereceğini söyledi ancak bu sorunların kökten çözümünün zaman alacağı bildiriliyor.

Devrik lider Saddam Hüseyin halkın çoğunluğunun Şii olduğu güney bölgelerin kalkınmasını göz ardı etmişti. Ancak Saddam'ın devrilmesinden sonra iktidara gelen Şii ağırlıklı hükümetler de bu bölgedeki halkın yaşamını iyileştirmek için büyük bir çaba göstermedi.

Üç yıl süreyle İslam Devleti örgütü ile mücadele eden Irak'ın, yeniden imarı için milyarlarca dolara ihtiyaç var.