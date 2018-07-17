Güney Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

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Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Bağımsız Yüksek Komiserliği, ülkenin güneyinde bir haftadır aralıksız devam eden eylemlerde, 5 göstericinin hayatını kaybettiğini, çoğunu güvenlik güçlerinin oluşturduğu 190 kişinin yaralandığı bildirdi.

Komiserlik üyesi Fadıl el-Garavi, yaptığı açıklamada, kamu hizmeti yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilere işaret ederek, "Ülkenin güneyindeki 3 ilde bir haftadır devam eden eylemlerde, 5 gösterici hayatını kaybetti, 128'i emniyet mensubu 190 kişi yaralandı." dedi.

Garavi, komiserliğin, gösterilerin düzenlendiği diğer illerdeki istatistikler kapsamında çalışmalara devam ettiğini belirterek, gösterilerin bilançosuna ilişkin yarın detaylı bir basın açıklaması yapılacağının planlandığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden gösterilerde, yarısından fazlası güvenlik mensubu 53 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

HUMEYNİ'NİN POSTERİ YAKILDI

Öte yandan Basra kentinde, İran dini lideri Humeyni'nin posteri yakıldı.

Basra yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göstericiler kentte daha önce Humeyni adı verilen caddede bulunan Humeyni'nin posterini ateşe verdi. Göstericilerin söz konusu posteri yakma anı sosyal medyada da paylaşıldı.