Harekete geçtiler... ABD'ye kötü haber

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." şeklindeki açıklamasını kınadı.

"Trump, Aynü'l Esed Üssü'ne yaptığı ziyareti gibi bir kez daha Irak devletinin yasalarını ve anayasasını ihlal etti." görüşünü aktaran Kaabi, "Bugün de başka bir provokatif tavırla ortaya çıkarak, 'güçlerinin komşu ülkeye (İran) saldırı için Irak'ta kalacağını' söyledi. Irak'taki ABD varlığını sonlandırmak için herkese çağrı yapıyoruz." vurgusu yaptı.

Kaabi, Irak'ın başka ülkeye saldırı bölgesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "ABD askerleri ve müsteşarlarının ülkeden çıkarılması ve ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için meclisten yasa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Sairun Koalisyonu Milletvekili Sabah es-Saadi de açıklamasında, "Trump'ın açıklamalarından sonra ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması ve askerlerini ülkeden kovmak için yasa çıkarılması 'ulusal zorunluluk' haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"IRAK, BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü Milletvekili Hasan Sari ise Trump'a, "Irak, babanın çiftliği değil." yanıtını vererek, "Hiçbir yabancı gücün topraklarımızda kalmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.