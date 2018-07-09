Haşdi Şabi ile Barzani anlaştı iddiası

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Irak'ta Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti koalisyonunun, Mesud Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Kerkük petrolleri ve kentin güvenlik mekanizması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Basına sızdırılan bir belgede Fetih, Kanun Devleti ve Barzani KDP'sinin yeni hükümet için koalisyon oluşturma konusunda anlaştığı görüldü.

Taraflardan temsilcilerin imzaladığı belgede, Cumhurbaşkanlığına Mesud Barzani'nin, Başbakanlığa Nuri el-Maliki'nin getirileceği konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma belgesinde, KDP'nin; KYB, Goran ve diğer Kürt partilerin de koalisyona katılması çabasına işaret edilerek, KDP'nin ayrıca Sünni siyasi partilerle de koalisyona katılmaları için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Islak imzalı söz konusu belgede, Fetih ve Kanun Devleti'nin Kerkük'te Peşmerge ve federal güçlerden oluşacak ortak güç ve Peşmerge'nin Kerkük'te gerekli yerlere geri döneceği konusunda KDP'ye taahhütte bulunduğu da yer alırken, Kerkük petrollerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yeniden ihraç edilmesi ve IKBY'ye Irak devlet bütçesinden yüzde 17'nin tekrar verilmesi için Fetih ve Kanun Devleti milletvekillerinin çabalayacağına dair ifadeler geçiyor.

Söz konusu belgenin sızdırılması sonrası Maliki'nin basın ofisi sorumlusu Hişam Rikabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu belgenin gerçek olmadığını kaydetti.

Belgede imzası bulunan KDP Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mirani'nin basın ofisi de söz konusu belgenin sahte olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fetih koalisyonu, daha önce seçimin galibi Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun koalisyonuyla hükümet kurmak için ittifak sağlamıştı.

Fetih ve Kanun Devleti koalisyonlarından bir heyet, cumartesi günü Erbil'e giderek, KDP temsilcileriyle hükümet ittifakı konusunu ele almıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 19:23