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Hastanede yangın: En az 36 ölü

Irak'ta koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu bir hastanede çıkan yangında en az 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak 12.07.2021, 23:10 12.07.2021, 23:55
Hastanede yangın: En az 36 ölü

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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