Hastanede yangın: En az 36 ölü
Irak'ta koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu bir hastanede çıkan yangında en az 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak 12.07.2021, 23:10 12.07.2021, 23:55
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
25
açık
Günün Anketi Tümü