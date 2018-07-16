İbadi'den Basra'daki gerginlikle ilgili açıklama

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, halkın, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve haklarını talep edebileceğini, hükümetin görevinin bunları karşılamak olduğunu ifade etti.

Başbakanlık ofisinden yapılana yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'taki Haşdi Şabi'nin karargahını ziyaret eden İbadi, halkın, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini ve haklarını isteme hakkına sahip olduğunu aktararak, "Bizim görevimiz, bu talepleri yerine getirmek, barışçıl yollarla ifade edilen isteklere karşılık vermek, suistimal edenleri izole etmek." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ karşısında zafer kazanan güvenlik güçlerinin, inşa ve imar kampanyasına katkı sağlayacağını ifade eden İbadi, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasındaki iş birliği ve beraberliğin devam edeceği yönündeki temennisini dile getirdi.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.