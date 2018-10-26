IKBY 100 milyon dolarlık borç ödeyecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 4 yıldır borçlu olduğu şirketlere 100 milyon dolar ödeyeceği duyuruldu.

IKBY Maliye Bakanı Rebaz Hamlan, yaptığı yazılı açıklamada, petrol ihracatından elde edilen gelir sayesinde hükümetin 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapacağını ifade etti.

Kararın IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin talimatıyla alındığını kaydeden Hamlan, ödeneğin Maliye ve Planlama Bakanlığının gözetiminde yapılacağını belirtti.

Hamlan, 2014 yılında bölgede patlak veren ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zor günlerin de kısa sürede biteceğini dile getirdi.

Açıklamada IKBY'nin şirketlere toplam borç tutarına ilişkin bilgi verilmedi.

IKBY'de faaliyet gösterip önemli altyapı projelerine imza atan birçok Türk şirketi de bulunuyor.

Erbil yönetiminin Mayıs 2014'te Bağdat'tan bağımsız olarak petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki IKBY'nin yüzde 17'lik bütçesiyle bölgedeki memurların maaşlarını ödememe kararı almıştı.

Petrol ihraç etmenin bedelini bütçe ve maaş kesintisiyle ödemeye başlayan IKBY, daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşle ekonomik krize girmişti.

Ekonomik krizin patlak vermesi üzerine bölgede faaliyet gösteren birçok şirket, ödeme alamadıkları için çalışmalarını askıya almış ve binlerce proje de durmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi 2017 sonunda IKBY'deki bazı memurların maaşlarının düzenli ödenmesi için bölgeye belirli bir bütçe göndermeye başlamıştı.

Kaynak: AA