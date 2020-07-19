IKBY Başkanı Barzani: İran en zor zamanlarda yanımızda yer aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda ve tüm süreçlerde yanlarında yer aldığını belirterek, Tahran yönetimi ile ilişkilerin ortak çıkar prensibine dayalı şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erbil'deki konutunda, halihazırda Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyeti kabul eden Barzani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zarif ile, İran'ın bölgesel dengeler üzerindeki önemli etkisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) özellikle ekonomi alanındaki yansımaları ve bölgesel başta olmak üzere son zamanlarda meydana gelen gelişmelerle ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda bile kendilerini terk etmediğini dile getirdi.

Neçirvan Barzani, "İran İslam Cumhuriyeti, bir dost ve komşu ülke olarak tüm süreçlerde, en zor zamanlarda ve aşamalarda yanımızda yer aldı. Şu an için gerekli olan; dost ve komşu ülkeler olarak İran, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi arasında ortak çıkara dayalı, saygı prensibi temelinde ilişkilerin geliştirilmesidir." dedi.

Başkan Barzani, IKBY olarak İran ile ticari, ekonomik, kültürel ve toplumsal çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkilerin her zaman geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise bölgenin tüm etnik ve dini unsurlarının yer aldığı yeni Irak'ın gerçekliğinin kabul görmesinden oldukça memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınına rağmen Irak ve özellikle IKBY ile olan ticari ilişkilerinde herhangi bir aksama veya duraksamanın yaşanmadığına işaret eden Zarif, İran'ın her zaman sınır kapılarını açık tutacağının, gerek Irak gerek IKBY ile daha güçlü ilişkiler kurmayı arzuladıklarının altını çizdi.

Irak'taki resmi ziyareti kapsamında bugün başkent Bağdat'a gelen Zarif, önce Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA