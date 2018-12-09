IKBY'de yolsuzluk dosyaları inceleniyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), bu yıl 170 yolsuzluk dosyası soruşturulmak üzere mahkemeye sevk edildi ve sadece 33'ü sonuçlanabildi.

IKBY Yolsuzlukla Mücadele Kurulu Başkanı Ahmed Enver, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, yılbaşından bu yana 170 yolsuzluk dosyasının ilgili mahkemelere gönderildiğini ifade etti.

Enver, Erbil'de 76, Süleymaniye'de 54 ve Duhok'ta 40 dosya hakkında soruşturma açılmasının talep edildiğini, geçen süre zarfında sadece 33 dosyanın sonuçlandırıldığını söyledi.

Irak halkının en büyük şikayetlerinden birisi ülkedeki yaygın yolsuzluklar.

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre Irak, yolsuzluğun meydana geldiği 180 ülke içinde 12'nci sırada yer alıyor.

Örgüte göre, hükümet hemen hemen tüm sektörlerde yaygın bir yolsuzluk batağının içinde. Bu yüzden temel hizmetlerde dahi ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu durum ülke güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kaynak: AA

