IKBY İran'a petrol ihracatını durdurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, İran'a petrol ihracatını durdurma kararı alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanıp IKBY-İran arasındaki üç gümrük müdürlüğüne gönderilen kararda, sınır kapılarından daha önce ham petrol ve doğal gaz kondensatı ihraç eden şirketlere artık izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kararın 15 Şubat'tan itibaren geçerli olduğu, Hacı Omeran, Pervezhan ve Başmak sınır kapılarında uygulamaya konulduğu kaydedildi.

Maliye Bakanlığı söz konusu kararın ne zamana kadar geçerliği olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

- ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi 5 Kasım 2018'de uygulamaya geçmişti.

Washington yönetimi, İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede Trump, 3 Ocak'ta düzenlediği bir basın toplantısında, Kürtlerin sahip olduğu çok az petrolü İran'a satmalarından hoşnut olmadığını dile getirerek, "(Kürtlerin) İran'a petrol satmamalarını söyledik." demişti.

- IKBY'deki petrol rezervi

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün geçen ay yayınladığı verilerine göre Suudi Arabistan'ın ardından günlük 4 milyon 712 bin varil petrol ihracatı ile 2'nci sıradaki üye konumunda.

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA